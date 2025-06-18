Солодкі сінабони, грубий персонал: блогер перевірив популярну кав'ярню в "Гулівері"

Під час "ревізорського" візиту блогер одразу звернув увагу на атмосферу в закладі

Український блогер-мільйонник Олексій Алетинський вирішив перевірити один із найнижче оцінених закладів Києва — кав'ярню "Cinnabon" у торговому центрі "Гулівер". За його словами, заклад має рейтинг лише 2.3, що для працюючої кав'ярні в столиці є надзвичайно низьким показником.

Відео-огляд він опублікував у TikTok. Об'єкт розташований на Спортивній площі, 1-А.

Локація кав'ярні "Cinnabon" у Києві

У численних відгуках переважно скаржаться на некомпетентний та грубий персонал.

Підіймаючись на п'ятий поверх ТЦ, блогер одразу звернув увагу на атмосферу. За словами пана Олексія, дівчина, яка приймала замовлення, проконсультувала його детально, розповіла про найпопулярніші позиції в меню. Проте він помітив, що персонал, можливо, ставився трохи зверхньо і після прийняття замовлення швидко переключився на телефон.

"Було відчуття, що ніби з висока дивляться, трохи "на відчепись", але якщо не знати про відгуки, це майже непомітно", — коментує автор відео.

Щодо замовлення, оглядач взяв мілкшейк і сінабон. Напій йому сподобався — питань до нього не виникло. Проте булочка виявилася дуже солодкою, справжньою "цукровою бомбою". "Сінабон — дуже солодкий, але я люблю такі десерти", — зізнається він.

Також блогер звернув увагу, що пластикові прибори в закладі незручні, і, на його думку, якість пластику могла бути кращою.

Загалом, Алетинський заплатив за замовлення 212 гривень і залишився з міксом вражень — і позитивних, і негативних. Хоча персонал справді виглядав не надто ввічливим, сервіс не був катастрофічним, як описують у відгуках.

Так, популярний блогер показав, що низький рейтинг "Cinnabon" не означає повну відсутність якості, а деякі негативні оцінки можуть бути перебільшені. Проте є моменти, які заклад міг би покращити — зокрема, ставлення персоналу до гостей та якість столових приборів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олексій Алетинський протестував роботу одного з найгірших відділень "Укрпошти" у Києві, яке має багато негативних відгуків. Хоча посилку видали швидко, його здивували незручності через ремонт, пил, безлад і загальний стан приміщення.