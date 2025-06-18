Сладкие синабоны, грубый персонал: блогер проверил популярное кафе в "Гулливере"

Во время "ревизорского" визита блогер сразу обратил внимание на атмосферу в заведении

Украинский блогер-миллионник Алексей Алетинский решил проверить одно из самых низко оцененных заведений Киева — кофейню "Cinnabon" в торговом центре "Гулливер". По его словам, заведение имеет рейтинг лишь 2.3, что для работающей кофейни в столице является чрезвычайно низким показателем.

Видео-обзор он опубликовал в TikTok. Объект находится на Спортивной площади, 1-А.

Локация кофейни "Cinnabon" в Киеве

В многочисленных отзывах преимущественно жалуются на некомпетентный и грубый персонал.

Поднимаясь на пятый этаж ТЦ, блоггер сразу же обратил внимание на атмосферу. По словам Алексея, девушка, которая принимала заказ, проконсультировала его подробно, рассказала о самых популярных позициях в меню. Однако он заметил, что персонал, возможно, относился немного свысока и после принятия заказа быстро переключился на телефон.

"Было ощущение, что будто с высоко смотрят, немного "на отстань", но если не знать об отзывах, это почти незаметно", — комментирует автор видео.

По заказу обозреватель взял милкшейк и синабон. Напиток ему понравился – вопросов к нему не возникло. Однако булочка оказалась очень сладкой, настоящей "сахарной бомбой". "Синабон – очень сладкий, но я люблю такие десерты", – признается он.

Также блогер обратил внимание, что пластиковые приборы в заведении неудобны, и, по его мнению, качество пластика могло быть лучше.

В общем Алетинский заплатил за заказ 212 гривен и остался с миксом впечатлений — и положительных, и отрицательных. Хотя персонал действительно выглядел не слишком вежливым, сервис не был катастрофическим, как описывают отзывы.

Так, популярный блоггер показал, что низкий рейтинг "Cinnabon" не означает полное отсутствие качества, а некоторые отрицательные оценки могут быть преувеличены. Однако есть моменты, которые заведение могло бы улучшить, в частности, отношение персонала к гостям и качество столовых приборов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Алексей Алетинский протестировал работу одного из худших отделений "Укрпочты" в Киеве, которое имеет много негативных отзывов.