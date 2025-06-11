Пил і порожні зали: відомий блогер розповів, де в Києві найгірше відділення "Укрпошти" (відео)

Перші труднощі блогера розпочалися ще до входу

Український блогер-мільйонник перевірив роботу одного з найгірших відділень "Укрпошти" в Києві, яке отримало численні негативні відгуки. Попри швидку видачу посилки, його вразили незручності через ремонт у робочий час, пил, хаос та загальний стан приміщення.

Олексій Алетинський побував на місці та поділився враженнями. За словами користувачів Google, це відділення отримало рейтинг лише 1,7 балів із 5. Відгуків тут більше сотні, й більшість із них — суцільно негативні.

Відгуки про це поштове відділення

Аби дізнатися, чи все настільки погано, пан Олексій відправив собі посилку заздалегідь і відправився на Теремки, де й знаходиться скандальне відділення біля ТРЦ "Магелан".

Розташування відділення "Укрпошти" на мапі

За словами блогера, посилку вагою 100 грамів йому вдалося відправити за 45 гривень. Працівниця "Укрпошти" запевнила, що доставка по Києву відбувається швидко. "За версією цієї працівниці, 4 дні — це швидко", — з іронією зазначив блогер у відео. Проте, на його подив, посилка дійшла за 2 дні, що стало своєрідною несподіванкою. "Я б це розцінював як вау-ефект", — додав він.

Перші труднощі розпочалися ще до входу. Відділення розташоване прямо посеред ринку, знайти його з першого разу непросто. Далі на клієнтів чекає ремонт — прямо біля входу відбуваються роботи з порогу, що створює додаткові незручності. "Дякую, дякую. Дуже комфортно", — жартома прокоментував Алетинський.

Проте найбільше його здивувало те, що відновлювальні роботи тривають безпосередньо в робочий час. Всередині — пил, будівельні матеріали та меблі, які постійно перетягують, а співробітники продовжують працювати.

Попри жахливі умови, черги в цей день не було, і посилку чоловік отримав досить швидко. Втім, навіть це не врятувало загального враження від відділення, адже сервіс залишає бажати кращого. Коли блогер поцікавився у працівниць, чому ж цього разу не було черг, йому відповіли: "Ну, це Вам пощастило".

І хоча видача посилки була швидкою, загальне враження залишилось доволі суперечливим. Пан Олексій зазначив, що в нормальних умовах таке відділення під час ремонту взагалі мали б закрити на кілька днів, аби не наражати клієнтів та працівників на дискомфорт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що блогер Олексій Алетинський завітав до одного з київських торговельних центрів із низькими оцінками, щоб особисто переконатися в його стані. У своєму огляді він підтвердив занедбаність закладу, однак зазначив, що деякі об'єкти там продовжують працювати.