На бланки й акти понад 1 млн грн: Київтеплоенерго оголосило значний тендер

Сумнівні витрати під час війни

Столичне комунальне підприємство "Київтеплоенерго" збирається придбати акти, бланки та оголошення. На ці цілі збираються витратити 1 мільйон 334 тисячі гривень.

Інформація про майбутні торги з’явилася на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro. Згідно з даними майданчика, оприлюднили тендер 14 січня 2025 року. Розпочнуться ж торги 23 січня поточного року.

Точна сума закупівлі становить 1 мільйон 334 тисячі гривень. Термін поставки товарів — 31 грудня 2025 року.

КП хоче закупити комплекти різних актів, оголошень і бланків. Серед них:

акт прийняття на абонентський облік вузла розподільчого обліку гарячої води — 24 700 штук

акт зняття пломб/опломбування вузла розподільчого обліку гарячої води — 45 500 штук

акт зняття контрольних показань — 60 500 штук

оголошення про тимчасове припинення теплопостачання — 67 000 штук.

Рік виготовлення поліграфії – не раніше 2024 року. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати підписання видаткових накладних

Переможець процедури закупівлі під час укладання договору закупівлі повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору.

Нагадаємо, в населеному пункті Удачне Донецької області місцева влада вирішила витратити майже 100 тисяч гривень на закупівлю канцелярських товарів. Замовником виступила селищна рада Удачного. Населений пункт розташовано у Покровському районі Донецької області. До російського вторгнення там проживало 1699 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що київський ТЦК витратить 2,8 млн. гривень на реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, скорозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби. Тендер на вказану поліграфічну продукцію було завершено 10 жовтня 2024 року.