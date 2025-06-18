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Київ запрошує на ярмарки: коли і в яких районах можна придбати свіжі продукти (адреси)

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Продуктовий ринок
Продуктовий ринок. Фото Колаж "Телеграфу"

Графік сільськогосподарських ярмарків до кінця тижня

Київ знову зустрічає своїх мешканців та гостей традиційними продуктовими ярмарками. Цього тижня у різних районах міста можна придбати свіжі сезонні овочі, фрукти, мед, домашні сири та інші натуральні продукти від українських фермерів та виробників.

Про це повідомляють у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Також нагадують, що разі оголошення повітряної тривоги відвідувачам ярмарків радять негайно слідувати до найближчих укриттів і дбати про власну безпеку.

Розклад та локації ярмарків

19 червня (четвер) ярмарки працюватимуть у таких районах і за адресами:

  • Голосіївський: вул. Юлії Здановської (межі вул. Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29
  • Дарницький: вул. Євгенія Харченка, 41-47
  • Дніпровський: просп. Воскресенський, 8-10
  • Печерський: вул. Генерала Алмазова, 6-8
  • Подільський: вул. Юрківська (межі вул. Межигірської та Турівської)
  • Святошинський: вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта

20 червня (п’ятниця) ярмарки відкриються:

  • Голосіївський: просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53
  • Деснянський: вул. Шолом-Алейхема (межі вул. Мілютенка та Кубанської України)
  • Дарницький: вул. Анни Ахматової, 31
  • Дніпровський: вул. Гроденська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74
  • Печерський: перетин вул. Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова
  • Святошинський: вул. Підлісна, 8
  • Солом’янський: вул. Освіти (межі просп. Повітряних Сил і вул. Максима Токарева), пров. Ковальський (межі вул. Михайла Брайчевського та сім’ї Бродських)
  • Шевченківський: ріг вул. Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4

21 червня (субота):

  • Голосіївський: вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10
  • Дарницький: вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27)
  • Деснянський: вул. Олександри Екстер (межі вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (межі вул. Милославської та Радунської)
  • Дніпровський: бульв. Амвросія Бучми, 2-10
  • Оболонський: вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9
  • Подільський: просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку)
  • Солом’янський: вул. Академіка Шалімова (межі просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака)
  • Шевченківський: вул. Богдана Гаврилишина, 1-17

22 червня (неділя):

  • Голосіївський: вул. Самійла Кішки (межі вул. Юлії Здановської та Василя Касіяна)
  • Дарницький: вул. Здолбунівська, 4
  • Дніпровський: вул. Сулеймана Стальського (межі вул. Райдужної та Старосільської)
  • Печерський: вул. Джона Маккейна (межі вул. Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка)
  • Шевченківський: вул. Татарська, 32-38

Окрім цього, працюють і комунальні ринки:

  • КП "Володимирський ринок" – вул. Антоновича, 115
  • КП "Житній ринок" – вул. Верхній Вал, 16

Раніше "Телеграф" писав, які ціни на Столичному ринку в Києві у червні. Деякі продукти стали дешевшими у два рази.

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