Ця подія може охопити одразу 17 областей України. До чого готуватись 10 липня

Від неї не сховаєшся

Наразі в Україні тримається сильна спека і, ймовірно, температура може підскочити до +39 градусів найближчими днями. Однак разом з тим синоптики попереджають про дощі, які охоплять більшу частину нашої країни.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 10 липня дощі йтимуть одночасно в 17 областях України. У деяких регіонах опади прогнозуються як вдень, так і вночі.

Відповідно до оновленої карти погоди, 10 липня короткочасні дощі будуть в:

Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській та Закарпатській областях.

Де будуть дощі 10 липня

Уточнюємо, що дощі йтимуть вночі і вдень в Одеській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській та Закарпатській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли сильна спека дасть українцям перепочити.