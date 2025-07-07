Ця подія може охопити одразу 17 областей України. До чого готуватись 10 липня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Від неї не сховаєшся
Наразі в Україні тримається сильна спека і, ймовірно, температура може підскочити до +39 градусів найближчими днями. Однак разом з тим синоптики попереджають про дощі, які охоплять більшу частину нашої країни.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, 10 липня дощі йтимуть одночасно в 17 областях України. У деяких регіонах опади прогнозуються як вдень, так і вночі.
Відповідно до оновленої карти погоди, 10 липня короткочасні дощі будуть в:
Чернігівській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській та Закарпатській областях.
Уточнюємо, що дощі йтимуть вночі і вдень в Одеській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській та Закарпатській областях.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли сильна спека дасть українцям перепочити.