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"Коли повіяло 30 градусним холодком": українці не втомлюються жартувати про спеку, зібрали найкращі меми

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Спека Новина оновлена 13 липня 2025, 21:50
Спека

Українці не втомлюються жартувати

Липень уже всім показав, що погода в Україні жартів не жартуватиме. Адже з температурами повітря на достатньому рівні, щоб посмажити яєчню, жителям нашої країни залишається лише сидіти обнявшись з кондиціонером і сподіватися дожити до осені.

Як і будь-яка інша незгода в житті українців, цей виклик теж отримав гідну відповідь від користувачів мережі. Вони вже створюють жарти і меми, а "Телеграф" знову зібрав для читачів найкращі.

В уявленні світу східноєвропейський регіон насамперед асоціюється з непривітними промерзлими ландшафтами, де ніколи не світить сонце. Проте нині українцям доводиться мати справу із протилежним.

Погода, меми
+30 Адже це не так страшно, правда?

Тому тим щасливчикам, у яких вдома є кондиціонер, залишається лише покладати надію на досягнення технологічного прогресу.

Спека меми
Яка іронія

Однак більшості все ж таки доводиться сподіватися на свіжий вітерець, але з відкритими вікнами в кімнату можуть потрапити зовсім несподівані гості.

І хоча зловживати алкоголем у таку погоду може бути небезпечно, проте мало хто може встояти від спокуси дістати з холодильника пляшку холодного пива.

Меми про спеку
Найпрекрасніший звук у всесвіті, це той самий "пшик" з яким відкривається пляшка
Меми про спеку в Україні
Темна сторона так і манить

Втім, для багатьох українців безалкогольний варіант може здатися привабливішим.

Меми про спекотну погоду
Тому що алкоголь шкідливий!

Навіть якщо обидва варіанти не підходять, то все одно варто не забувати про те, що організму в таку спеку треба більше рідини, ніж зазвичай.

У вихідні у людей є й альтернативний спосіб остудитись, проте для цього їм необхідно виїхати за місто, де на них можуть чекати дикі мешканці необжитих земель.

Жарти про погоду
Кажуть, що вони збираються зграйками біля берегів водойм.

Ну а тим, хто захоче сховатися від спеки у воді, варто пам’ятати, що від палючих променів там ховаються й інші, менш приємні, "корінні жителі".

Меми про літо
Їм теж спекотно

У жодному разі не варто сумувати через погоду. Хоча б тому, що для цього є більш вагомі приводи.

Меми про літ в Україні
Які часи, такі й прогнози

Як повідомлялося раніше, ближче до кінця робочого тижня в Україну прийде короткочасне похолодання з дощами та грозами. Однак після цього в країну прийде нова хвиля спеки, а подекуди повітря розігріється до +40 градусів.

Теги:
#Погода #Спека #Жарти #Гумор #Меми