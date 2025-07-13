"Коли повіяло 30 градусним холодком": українці не втомлюються жартувати про спеку, зібрали найкращі меми
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Українці не втомлюються жартувати
Липень уже всім показав, що погода в Україні жартів не жартуватиме. Адже з температурами повітря на достатньому рівні, щоб посмажити яєчню, жителям нашої країни залишається лише сидіти обнявшись з кондиціонером і сподіватися дожити до осені.
Як і будь-яка інша незгода в житті українців, цей виклик теж отримав гідну відповідь від користувачів мережі. Вони вже створюють жарти і меми, а "Телеграф" знову зібрав для читачів найкращі.
В уявленні світу східноєвропейський регіон насамперед асоціюється з непривітними промерзлими ландшафтами, де ніколи не світить сонце. Проте нині українцям доводиться мати справу із протилежним.
Тому тим щасливчикам, у яких вдома є кондиціонер, залишається лише покладати надію на досягнення технологічного прогресу.
Однак більшості все ж таки доводиться сподіватися на свіжий вітерець, але з відкритими вікнами в кімнату можуть потрапити зовсім несподівані гості.
І хоча зловживати алкоголем у таку погоду може бути небезпечно, проте мало хто може встояти від спокуси дістати з холодильника пляшку холодного пива.
Втім, для багатьох українців безалкогольний варіант може здатися привабливішим.
Навіть якщо обидва варіанти не підходять, то все одно варто не забувати про те, що організму в таку спеку треба більше рідини, ніж зазвичай.
У вихідні у людей є й альтернативний спосіб остудитись, проте для цього їм необхідно виїхати за місто, де на них можуть чекати дикі мешканці необжитих земель.
Ну а тим, хто захоче сховатися від спеки у воді, варто пам’ятати, що від палючих променів там ховаються й інші, менш приємні, "корінні жителі".
У жодному разі не варто сумувати через погоду. Хоча б тому, що для цього є більш вагомі приводи.
Як повідомлялося раніше, ближче до кінця робочого тижня в Україну прийде короткочасне похолодання з дощами та грозами. Однак після цього в країну прийде нова хвиля спеки, а подекуди повітря розігріється до +40 градусів.