"Коли повіяло 30 градусним холодком": українці не втомлюються жартувати про спеку, зібрали найкращі меми

Українці не втомлюються жартувати

Липень уже всім показав, що погода в Україні жартів не жартуватиме. Адже з температурами повітря на достатньому рівні, щоб посмажити яєчню, жителям нашої країни залишається лише сидіти обнявшись з кондиціонером і сподіватися дожити до осені.

Як і будь-яка інша незгода в житті українців, цей виклик теж отримав гідну відповідь від користувачів мережі. Вони вже створюють жарти і меми, а "Телеграф" знову зібрав для читачів найкращі.

В уявленні світу східноєвропейський регіон насамперед асоціюється з непривітними промерзлими ландшафтами, де ніколи не світить сонце. Проте нині українцям доводиться мати справу із протилежним.

+30 Адже це не так страшно, правда?

Тому тим щасливчикам, у яких вдома є кондиціонер, залишається лише покладати надію на досягнення технологічного прогресу.

Яка іронія

Однак більшості все ж таки доводиться сподіватися на свіжий вітерець, але з відкритими вікнами в кімнату можуть потрапити зовсім несподівані гості.

І хоча зловживати алкоголем у таку погоду може бути небезпечно, проте мало хто може встояти від спокуси дістати з холодильника пляшку холодного пива.

Найпрекрасніший звук у всесвіті, це той самий "пшик" з яким відкривається пляшка

Темна сторона так і манить

Втім, для багатьох українців безалкогольний варіант може здатися привабливішим.

Тому що алкоголь шкідливий!

Навіть якщо обидва варіанти не підходять, то все одно варто не забувати про те, що організму в таку спеку треба більше рідини, ніж зазвичай.

У вихідні у людей є й альтернативний спосіб остудитись, проте для цього їм необхідно виїхати за місто, де на них можуть чекати дикі мешканці необжитих земель.

Кажуть, що вони збираються зграйками біля берегів водойм.

Ну а тим, хто захоче сховатися від спеки у воді, варто пам’ятати, що від палючих променів там ховаються й інші, менш приємні, "корінні жителі".

Їм теж спекотно

У жодному разі не варто сумувати через погоду. Хоча б тому, що для цього є більш вагомі приводи.

Які часи, такі й прогнози

Як повідомлялося раніше, ближче до кінця робочого тижня в Україну прийде короткочасне похолодання з дощами та грозами. Однак після цього в країну прийде нова хвиля спеки, а подекуди повітря розігріється до +40 градусів.