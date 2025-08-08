Брати парасольку чи сонцезахисний крем? Що підготувала погода киянам на вихідні

Чи зіпсується погода у Києві найближчими днями

Погода у Києві 9-10 серпня обіцяє бути трошки хмарною, можливо дощовою, але точно теплою. Синоптики прогнозують, що опади очікуються дрібними.

Протягом вихідних температура вдень не перевищить +28 градусів, а вночі — не опуститься нижче +15 градусів. Таким прогнозом поділились у Meteofor та в Погода.Мета.

За даними Meteofor, упродовж 9-10 серпня у столиці триматиметься невелика хмарність, але сонце час від часу прогріватиме землю. У суботу очікуються дрібні опади, а саме вранці. Дощі також можливі й ввечері неділі.

Повітря вдень тим часом має прогрітись до +26 градусів, а вночі — охолонути до +15…17 градусів. Найсильніші вітри передбачаються тільки у перший вихідний — свіжі 9-8 м/с.

Коли дощитиме у Києві на вихідних

Водночас у Погода.Мета кажуть, що дощів цими днями не очікується, а хмарність — буде майже мінімальною і прогнозується переважно у неділю.

Температура вдень найближчими днями має піднятись до +27…28 градусів, а вночі — опуститись до +17…18 градусів. Вітер буде легким — до 3 м/с.

Якою буде погода у Києві на вихідних

