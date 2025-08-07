Відпочити від дощів з грозами не вийде: коли опади накриють Україну з новою силою
Цим регіонам не пощастить
Дощі та грози знову повернуться в Україну за кілька днів. Натомість поки на території країни буде спекотно та сухо.
Синоптики Ventusky прогнозують, що грози накриють західні регіони вже 11 серпня. Те саме стосується і опадів.
Грозова активність охопить західні регіони
Синоптичні карти показують формування потужної грозової системи, яка вже почала свій рух територією країни. Найбільш інтенсивна грозова активність очікується у західних областях України, де метеорологічні радари фіксують яскраво-жовті та помаранчеві зони опадів.
Особливо активні грозові процеси прогнозуються в районах Львова, Тернополя, Чернівців та Вінниці. Жителям цих регіонів варто бути готовими до можливих злив, шквалистого вітру та інтенсивних розрядів блискавки.
У понеділок, 11 серпня, метеорологи прогнозують поширення дощової активності на більшу частину території України. Опади охоплять не лише західні регіони, але й поступово поширяться на центральні області.
Найінтенсивніші дощі очікуються у Житомирській, Вінницькій та частково у Київській областях. У той же час, східні та південні регіони країни поки залишатимуться під впливом більш сухої та спекотної погоди.
Температурні показники за прогнозом Укргідрометцентру
Згідно з офіційним прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 11 серпня можливі дощі у західній частині країни. Температурний режим у найближчі дні характеризуватиметься такими показниками:
Західні області:
- Нічні температури коливатимуться від +14°C до +17°C.
- Денні показники становитимуть +31°C до +36°C.
Центральні регіони:
- Вночі +15°C до +18°C.
- Вдень +30°C до +34°C.
Східні та південні області:
- Нічні температури +16°C до +19°C.
- Денні температури +27°C до +32°C.
