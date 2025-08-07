Відпочити від дощів з грозами не вийде: коли опади накриють Україну з новою силою

Цим регіонам не пощастить

Дощі та грози знову повернуться в Україну за кілька днів. Натомість поки на території країни буде спекотно та сухо.

Синоптики Ventusky прогнозують, що грози накриють західні регіони вже 11 серпня. Те саме стосується і опадів.

Грозова активність охопить західні регіони

Синоптичні карти показують формування потужної грозової системи, яка вже почала свій рух територією країни. Найбільш інтенсивна грозова активність очікується у західних областях України, де метеорологічні радари фіксують яскраво-жовті та помаранчеві зони опадів.

Особливо активні грозові процеси прогнозуються в районах Львова, Тернополя, Чернівців та Вінниці. Жителям цих регіонів варто бути готовими до можливих злив, шквалистого вітру та інтенсивних розрядів блискавки.

У понеділок, 11 серпня, метеорологи прогнозують поширення дощової активності на більшу частину території України. Опади охоплять не лише західні регіони, але й поступово поширяться на центральні області.

Найінтенсивніші дощі очікуються у Житомирській, Вінницькій та частково у Київській областях. У той же час, східні та південні регіони країни поки залишатимуться під впливом більш сухої та спекотної погоди.

Температурні показники за прогнозом Укргідрометцентру

Згідно з офіційним прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 11 серпня можливі дощі у західній частині країни. Температурний режим у найближчі дні характеризуватиметься такими показниками:

Західні області:

Нічні температури коливатимуться від +14°C до +17°C.

Денні показники становитимуть +31°C до +36°C.

Центральні регіони:

Вночі +15°C до +18°C.

Вдень +30°C до +34°C.

Східні та південні області:

Нічні температури +16°C до +19°C.

Денні температури +27°C до +32°C.

Погода в Україні 11 серпня

