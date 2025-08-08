Брать зонтик или солнцезащитный крем? Что подготовила погода киевлянам на выходные

Испортится ли погода в Киеве в ближайшие дни

Погода в Киеве 9-10 августа обещает быть немножко облачной, возможно дождливой, но точно теплой. Синоптики прогнозируют, что осадки ожидаются мелкими.

В течение выходных температура днем не превысит +28 градусов, а ночью — не опустится ниже +15 градусов. Таким прогнозом поделились в Meteofor и в Погода.Мета.

По данным Meteofor, в течение 9-10 августа в столице будет держаться небольшая облачность, но солнце время от времени будет прогревать землю. В субботу ожидаются мелкие осадки, а именно утром. Дожди также возможны и вечером воскресенья.

Воздух днем тем временем должен прогреться до +26 градусов, а ночью — остыть до +15…17 градусов. Сильные ветры предполагаются только в первый выходной – свежие 9-8 м/с.

Когда будет дождь в Киеве на выходных

В то же время в Погода.Мета говорят, что дождей в эти дни не ожидается, а облачность — будет почти минимальной и прогнозируется преимущественно в воскресенье.

Температура днем в ближайшие дни должна подняться до +27…28 градусов, а ночью — опуститься до +17…18 градусов. Ветер будет легким — до 3 м/с.

Какая будет погода в Киеве на выходных

