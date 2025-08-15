Погода кардинально зміниться в середині серпня. Де чекати дощів (карта)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Парасольку краще вдома не забувати
Напередодні сильної спеки Україну накриє злива з грозами. Однак надмірні опади торкнуться не всіх регіонів.
Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що 18-19 серпня Україну очікують дощі місцями з грозами. Додамо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому проноз може змінитись.
Погода в Україні 18 серпня
Понеділок в Україні почнеться з невеликого дощу, який в кількох регіонах перейде в досить сильну зливу. Подекуди навіть можлива гроза. За прогнозом синоптиків, досить сильні опади очікуються в центральних областях та подекуди на півночі. Цим дощам відповідатиме і температурний режим, адже лише на півдні вдень стовпчик сягне до +33 градусів. В інших регіонах температура повітря коливатиметься від +17 до +21 градуса.
Однак, за даними Укргідрометцентру, дощитиме в Україні 18 серпня на заході та півночі. Температура при цьому коливатиметься від +22 до +37 градусів.
Погода в Україні 19 серпня
У вівторок дощитиме на сході країни, місцями синоптики прогнозують зливу. Цікаво, що по всій території країни стовпчик термометра коливатиметься в межах +20 градусів.
Хоча, за прогнозом Укргідрометцентру, дощу на цей день не обіцяють, буде лише помірна хмарність. Щоправда, на півдні температура може сягнути майже 30 градусів, а в інших регіонах до +25 градусів.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли спека вдарить в Україні з новою силою.