Київ після влучань затягнуло димом: яка ситуація з повітрям (карта)

Варто не виходити без потреби

Росія атакувала Україну дронами по типу "шахед" та ракетами. Найбільше дісталося Києву. Там спалахнули пожежі, місто задимлене.

"Телеграф", посилаючись на дані saveecobot, розповість, яка у столиці ситуація з повітрям. За даними моніторингу якості повітря, поки у більшості районів Києва зберігається відносно чисте повітря.

Але у Дніпровському районі зафіксовані значні відхилення від норми. Там рівень забруднення PM2.5 досяг критичного показника 182 AQI, що класифікується як "шкідливий рівень" згідно з американськими стандартами EPA.

Такі показники вказують на серйозне погіршення якості повітря в результаті пожеж та димових викидів після ворожих обстрілів. Графік моніторингу показує різкий стрибок забруднення, що почався в ранкові години 28 серпня.

Решта районів столиці наразі демонструють показники в зеленій зоні, що відповідає задовільній якості повітря. Найкращі показники зафіксовані на периферії міста, тоді як центральні райони показують помірне підвищення рівня забруднення.

Також у місцевих пабліках пишуть, що слід закривати вікна, адже після влучань у столоиці багато диму.

Зазначимо, що у ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінничині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли в ударі балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.