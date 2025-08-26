Літак пролетів над Вінниччиною? Загадковий борт змусив українців замислитися (відео)

У мережі вже жартують про спецпредставника США Кіта Келлога

У вівторок, 26 серпня, зранку над Вінниччиною у небі помітили літак. Великий пасажирський борт пролітав над населеними пунктами.

Про це повідомляють місцеві канали. Зауважимо, що офіційно наразі цей політ не коментували.

"Літак тільки що пролетів над Вінниччиною", — йдеться у повідомленні.

Куди саме прямував борт і чому він летів у заритому повітряному просторі не відомо, однак цей факт зафільмували на відео. Користувачі писали, що ймовірніше це чергова евакуація пасажирського борту за кордон. Дехто навіть наголошував, що у небі був літак Іл-76.

Чимало українців жартували, що звук літака у небі ніби з іншого життя, що власне і підтверджує радісна реакція чоловіка на відео. Були і думки, що це спецпредставник США Кіт Келлог повертається до Вашингтону з Києва. Адже він приїздив до столиці на День Незалежності України.

Нагадаємо, що нещодавно над Києвом бачили літак Ан-124 "Руслан", який переплавляли за кордон. Під час його польоту над Україною було помічено цікаву деталь. Адже його кодова назва на порталі польотів містила послання для очільника РФ Володимира Путіна.

Згодом офіційно розповіли деталі цього польоту, а також місце куди прибув борт. Літак Ан-124 "Руслан" було релоковано до Німеччини.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли ще цивільна авіація літала над Україною з початку вторгнення. Адже з 2022 року повітряний простір держави закритий і ППО збиває будь-які повітряні цілі.