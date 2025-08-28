Киев после попаданий затянуло дымом: какая ситуация с воздухом (карта)

Следует не выходить без надобности

Россия атаковала Украину дронами по типу "шахед" и ракетами. Больше всего досталось Киеву. Там загорелись пожары, город задымлен.

"Телеграф", ссылаясь на данные saveecobot, расскажет, какая в столице ситуация с воздухом. По данным мониторинга качества воздуха, пока в большинстве районов Киева сохраняется относительно чистый воздух.

Но в Днепровском районе отмечены значительные отклонения от нормы. Там уровень загрязнения PM2.5 достиг критического показателя 182 AQI, классифицируемого как "вредный уровень" согласно американским стандартам EPA.

Такие показатели указывают на серьезное ухудшение качества воздуха в результате пожаров и дымовых выбросов после вражеских обстрелов. График мониторинга показывает резкий скачок загрязнения, начавшийся в утренние часы 28 августа.

Остальные районы столицы пока демонстрируют показатели в зеленой зоне, что соответствует удовлетворительному качеству воздуха. Наилучшие показатели зафиксированы на периферии города, тогда как центральные районы показывают умеренное повышение загрязнения.

Также в местных пабликах пишут, что следует закрывать окна, ведь после попаданий в столице много дыма.

Отметим, что в ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, оккупанты запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин в Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробалистическими ракетами. В общем, россияне задействовали в ударе баллистические ракеты "Искандер", аэробалистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.