Тепло потроху відступає від Києва. Чи будуть нові дощі найближчим часом

Наскільки охолоне повітря у столиці

Непогода, яка несподівано накрила Київ, найближчими днями не турбуватиме містян. Єдине, що може залишитись у столиці — це хмарність та вітри.

За даними Meteofor та Погода.Мета, денна температура упродовж 10-12 вересня також знизиться. У середу ще передбачається до +26 градусів, але у п'ятницю буде +23 градуси.

Середа, 10 вересня, принесе у місто невелику хмарність та денні дрібні дощі. Однак 11 вересня очікується переважно ясна погода, хоча вже 12 вересня на небо знову набіжать хмари, повідомили у Meteofor.

Температура вдень упродовж 10-12 вересня очікується в межах +23…26 градусів, а вночі — +15…16 градусів. Найсильніші вітри будуть у середу та четвер — свіжі 8-10 м/с.

Коли дощитиме у столиці

Натомість у Погода.Мета кажуть, що 10-12 вересня очікується лише мінлива хмарність. Дощів не прогнозується.

Повітря у денний час має прогрітись до +25…26 градусів, а в нічний — охолонути до +16…17 градусів.

Якою буде погода в столиці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну завітають дощі з грозами. Синоптики дали прогноз, де вони затримаються.