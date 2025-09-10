Тепло понемногу отступает от Киева. Будут ли новые дожди в ближайшее время

Насколько остынет воздух в столице

Непогода, которая неожиданно накрыла Киев, в ближайшие дни не будет беспокоить горожан. Единственное, что может остаться в столице — это облачность и ветры.

По данным Meteofor и Погода.Мета, дневная температура в течение 10-12 сентября также снизится. В среду еще ожидается до +26 градусов, но в пятницу будет +23 градуса.

Среда, 10 сентября, принесет в город небольшую облачность и дневные мелкие дожди. Однако 11 сентября ожидается преимущественно ясная погода, хотя уже 12 сентября на небо снова набегут тучи, сообщили в Meteofor.

Температура днем в течение 10-12 сентября ожидается в пределах +23…26 градусов, а ночью — +15…16 градусов. Самые сильные ветры будут в среду и четверг – свежие 8-10 м/с.

Когда будет дождь в столице

Между тем в Погода.Мета говорят, что 10-12 сентября ожидается лишь переменная облачность. Дождей не прогнозируется.

Воздух в дневное время должен прогреться до +25…26 градусов, а в ночное остыть до +16…17 градусов.

Какая будет погода в столице

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину посетят дожди с грозами. Синоптики дали прогноз, где они задержатся.