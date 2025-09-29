Рус

У науковому інституті в центрі Києва — розбиті туалети, протікає дах і не працюють ліфти

Дмитро Романов
Новина оновлена 29 вересня 2025, 21:39

Після візиту до гуртожитку блогер звернувся до Свириденко

Блогер поділився у соцмережах враженнями після випадкового візиту до Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, де також розміщена Академія фінансового управління.

За його словами, стан приміщення викликає шок: санвузли в аварійному стані, ремонту не було десятиліттями, дах протікає, опалення відсутнє, ліфти не працюють. "У таких умовах люди мають займатися євроінтеграцією та поправками до бюджету", — написав автор поста.

Він звернувся до прем’єрки Юлії Свириденко, нагадавши, що у бюджеті на 2025 рік передбачено 14,5 млрд грн на науку, а у 2026-му ця цифра має зрости майже до 20 млрд. Видатки на освіту плануються на рівні понад 265 млрд грн.

"Це рекордні суми, але чи дійдуть вони до конкретних інститутів — велике питання. Бо без нормальних умов праці жодна інтеграція до ЄС не відбудеться", — підсумував автор.

