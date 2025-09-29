В научном институте в центре Киева - разбиты туалеты, протекает крыша и не работают лифты

После визита в общежитие блогер обратился к Свириденко

Блогер поделился в соцсетях впечатлениями после случайного визита в Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики, где также размещена Академия финансового управления.

По его словам, состояние помещения вызывает шок: санузлы в аварийном состоянии, ремонта не было десятилетиями, крыша протекает, отопление отсутствует, лифты не работают. "В таких условиях люди должны заниматься евроинтеграцией и поправками в бюджет", — написал автор поста.

Он обратился к премьеру Юлии Свириденко, напомнив, что в бюджете на 2025 год предусмотрено 14,5 млрд грн на науку, а в 2026 году эта цифра должна вырасти почти до 20 млрд. Расходы на образование планируются на уровне более 265 млрд грн.

"Это рекордные суммы, но дойдут ли они до конкретных институтов — большой вопрос. Потому что без нормальных условий труда никакая интеграция в ЕС не состоится", — подытожил автор.