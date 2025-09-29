Укр

В научном институте в центре Киева - разбиты туалеты, протекает крыша и не работают лифты

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 29 сентября 2025, 21:39

После визита в общежитие блогер обратился к Свириденко

Блогер поделился в соцсетях впечатлениями после случайного визита в Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики, где также размещена Академия финансового управления.

По его словам, состояние помещения вызывает шок: санузлы в аварийном состоянии, ремонта не было десятилетиями, крыша протекает, отопление отсутствует, лифты не работают. "В таких условиях люди должны заниматься евроинтеграцией и поправками в бюджет", — написал автор поста.

Он обратился к премьеру Юлии Свириденко, напомнив, что в бюджете на 2025 год предусмотрено 14,5 млрд грн на науку, а в 2026 году эта цифра должна вырасти почти до 20 млрд. Расходы на образование планируются на уровне более 265 млрд грн.

Научный институт общежитие
Научный институт общежитие
Научный институт общежитие

"Это рекордные суммы, но дойдут ли они до конкретных институтов — большой вопрос. Потому что без нормальных условий труда никакая интеграция в ЕС не состоится", — подытожил автор.

Теги:
#Киев #Общежитие