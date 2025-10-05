Грандіозний скандал у "Динамо": Ярмоленко втік від Шовковського (відео)

У київському клубі панує ненайкраща атмосфера

У неділю, 5 жовтня, головний тренер "Динамо" Київ Олександр Шовковський фактично підтвердив конфлікт із вінгером команди Андрієм Ярмоленком. Хавбек був відсутній у заявці на гру проти "Металіста 1925" у 8-му турі Української прем’єр-лізи (УПЛ).

Що потрібно знати

"Динамо" зіграло внічию з "Металістом 1925" — 1:1

У заявці Біло-синіх був відсутній Ярмоленко

Шовковський після гри заявив, що Андрій залишив розташування команди через неназвані проблеми

Після гри Сашо дорікнув Ярмоленку, який з невідомих причин покинув розташування клубу. Про це Шовковський розповів у флешінтерв’ю після гри.

З Ярмоленком все добре? Це треба запитати у Ярмоленка, бо він сказав, що у нього якісь проблеми і залишив розташування команди. Олександр Шовковський

У мережі вважають, що конфлікт між тренером та гравцем вийшов на публічний рівень.

Зазначимо, про конфлікт Ярмоленка із Шовковським уперше повідомив журналіст Ігор Бурбас. За його словами, після невдачі у єврокубках тренер вигнав футболіста з тренування. Пізніше Бурбас припустив, що Андрій перестав потрапляти до основного складу саме через конфлікт із тренером.

Відеоогляд матчу "Динамо" — "Металіст-1925"

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. Кияни встигли стартувати в ЛК поразкою від "Крістал Пелас" (0:2). 23 жовтня столичний клуб зіграє із турецьким "Самсунспором".

У чемпіонаті України кияни перебувають на другій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".