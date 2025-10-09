"Свята енергія": авто з незвичним атрибутом на даху помітили в Одесі (відео)

Обставини появи цього атрибута залишаються невідомими

Електромобіль з цікавим атрибутом на даху помітили посеред дороги в Одесі. Нагорі легковика NISSAN LEAF був встановлений хрест.

Автівку з хрестом на місці антени вгледіли на дорозі. Відео "прокачаного" транспортного засобу було опубліковане у телеграм-каналі XYDESSA.

"Православненько", — коротко коментують відео.

Наразі інформації про власника авто та навіщо йому хрест у такому місці, немає. Згідно з відкритими даними, зазначений хетчбек 2013 року випуску був оформлений на території України наприкінці січня 2020 року. Авто було придбане у США та належить фізичній особі.

Хрест на даху: версії ШІ

Штучний інтелект видав декілька версій та причин, від практичних до символічних, чому на "покрівлі" авто знаходиться християнський символ.

Ритуальні:

автомобіль використовується як похоронний кортеж або для перевезення священнослужителя чи труни;

тимчасова заміна катафалка у селі чи маленькому місті.

Релігійний символ:

власник авто демонструє віру або просить божественного захисту на дорогах;

учасник релігійної процесії чи хресного ходу.

Перформанс або імітація:

частина інсталяції, відеоролика чи соціальної акції;

автомобіль грає роль церковного чи ритуального авто.

Особисті причини:

хрест як символ пам’яті про загиблих у війні;

форма протесту.

Водночас, не виключено, припускає ШІ, що машину освячували, а батюшка просто забув хрест на даху. Також, на його думку, ця антенка повинна ловити благодать замість радіо. Це може бути й декорацією до фільму "Форсаж: Апостол Павло" або запасним знаком "плюс", щоб не втрачати позитив на дорогах.

