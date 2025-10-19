В Києві показали перше протирадіаційне укриття: як воно виглядає зсередини та від чого захистить
Коштувало будівництво протирадіаційного укриття майже 50 млн гривень
Перше протирадіаційне укриття в Оболонському районі столиці збудували рік тому з нуля. Воно розташоване поруч із початковою школою "Перша ластівка" за адресою вулиця Героїв полку "Азов", 30а.
До сховища можна потрапити на ліфті, який вміщує п'ять осіб. Особливо зручно це для людей з інвалідністю та мамам з візочками, йдеться у програмі "Київський час".
Що треба знати
- Будівництво укриття обійшлося у 48 млн гривень
- Сховище має систему фільтрації, гардероб, вбиральні та доступ для маломобільних людей
- На Оболоні вже запланували спорудження ще одного протирадіаційного сховища
Як розповів голова Оболонської районної адміністрації Кирило Фесик, у сховищі облаштована дуже потужна система вентиляції з фільтрами повітря, декілька входів з міцними герметичними дверми. Також у приміщенні достатньо великий простір для того, щоб тут можна було комфортно перебувати 800 осіб.
У сховищі, яке проєкт якого обійшовся у 48 млн гривень, також є гардероб, вбиральні, камери спостереження для безпеки, кухня, запаси води та велика фільтраційна система.
Ще одне протирадіаційне укриття облаштовують поруч із дитячим садком. Удень воно виконуватиме функції безпечного укриття для дітей, а вночі стане сховищем для усіх, хто потребуватиме захисту.
На дверях до сховища, де можуть розміститись до 350 осіб, встановлена система розумного доступу: під час повітряної тривоги вони відчиняються автоматично. В укритті шлюзова система, двоповерхові лавки для ночівлі, вентиляція і запас електроенергії, якого вистачить на 8 годин. У цьому сховищі є аварійний вихід через тунель.
Загалом, як зазначається, укриттів радянських часів в районі п'ять, і усі відремонтовані. Окрім того, наступного року вже заплановане будівництво ще одного протирадіаційного сховища.
Нагадаємо, раніше КМДА відповіло на запит "Телеграфу", чи будуть укриття облаштовані для мам з немовлятами.