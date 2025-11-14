"Навіть якщо не буде -20": експерт розповів, якої ситуації зі світлом чекати взимку

Навіть тепла зима підвищуватиме навантаження на мережу

Під час морозів та сильного похолодання графіки відключень світла цілком можуть стати жорсткішими, адже навантаження на мережу в цей період досить сильно зростає. Навіть температура в -2 градуси вдень та -10 градусів вночі може стати проблемою.

Про це "Телеграфу" розповів Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій в матеріалі ""Це вже рулетка": експерт про те, як Україна переживе аномально холодну зиму".

Що треба знати:

Під час морозів люди більше використовують електронагрівачі, що підвищує споживання електроенергії

Минулі зими були теплими, але навіть морози в -2 градуси будуть відчутні для мережі

Як Україна пройде цю зиму ніхто не може сказати точно

За словами Корольчука, головна проблема взимку полягає в тому, що під час морозів різко зростає споживання електроенергії — люди вмикають електрообігрівачі. Це додаткове навантаження на АЕС і те, що залишилося від ТЕС.

"Іншого варіанту немає: ви не можете дати більше електроенергії, ніж можете виробити. Через пошкодження є обмеження по видачі електроенергії — тому й вмикають графіки відключень", — каже експерт.

При цьому шанси пройти зиму 2025-2026 без блекаутів є, однак слід розуміти, що вирішальну роль в цьому питанні відіграють не морози, а обстріли. Корольчук каже, що зимою це все відчуватиметься набагато складніше. Навіть якщо не буде -20°C, а буде звичайна зима з температурою вдень -3-5°C, а вночі -10-11°C — це все одно буде проблемою, і обмеження електроенергії будуть єдиним виходом.

"Ми фактично три зими пройшли в "легкому режимі" — зими були аномально теплими. І добре, що не було проблем. Але з іншого боку, якщо ці аномально теплі зими закінчилися і буде по-справжньому холодно…" — додає експерт.

Зауважимо, що директор ДТЕК Сахарук казав перед зимою 2023-2024: "Я не вірю, що буде друга поспіль тепла зима — такого не буває". Але була і друга, і навіть третя тепла зима.

"Тепер питання: чи закінчився цей період? Це вже рулетка, чесно вам скажу. Система ослаблена, працівників мало, техніки бракує, тепломережі зношені, ТЕС пошкоджені. Як ми пройдемо холод — покаже час", — резюмує Корольчук.

