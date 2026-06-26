Вимкнути від гріха: метеоролог назвав річ, яка перетворює людину на мішень для блискавки

Небезпеку становить навіть звичайний вхідний дзвінок

Коли гроза застала людину на вулиці, через вхідний дзвінок на телефон в неї може влучити блискавка. Щоб цього не сталося, краще взагалі вимкнути свій мобільний.

Про це "Телеграфу" розповів метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг. За його словами, якщо гроза застала на вулиці, треба знайти якусь улоговину, пониження, наприклад підземний перехід.

"Знайти найнижчу точку, присісти, пригнути голову і вимкнути мобільний телефон. Під час грози забороняється розмовляти мобільним телефоном. Взагалі краще його вимкнути, тому що відмічалися випадки, коли вхідний дзвінок, розмова, яка тривала під час грози, ставав причиною влучання блискавки в людину", — попередив метеоролог.

Говорити телефоном у грозу заборонено. Фото: "Телеграф"/ШІ

За його словами, якщо людина опинилася в грозу на відкритій місцевості, мішенню для блискавки може стати будь-який метал на ній — каблучки, ланцюжки, годинник, ключі. Навіть металева ручка парасольки може "привабити" блискавку.

Науковець пояснив, чому так стається. Природа блискавки — це поєднання протилежно заряджених частинок з протилежними зарядами. Нижня частина хмари має негативно заряджені частинки, влучання, як правило, відбуваються в те, що має позитивний заряд.

Нагадаємо, Віталій Шпиг також розповів "Телеграфу", що робити при зустрічі з кульовою блискавкою. Накривати відром її не можна.