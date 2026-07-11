Подорожчання метро в Києві: що буде з цінами на проїзд у маршрутках

Вартість проїзду київським комунальним транспортом не переглядали з 2018 року

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З 15 липня вартість проїзду комунальним транспортом Києва (метро, та наземний транспорт) становитиме 30 гривень (зараз — 8 гривень). Ймовірно, приватні перевізники також піднімуть ціни.

Про це "Телеграфу" розповів співзасновник ГО "Пасажири Києва" В'ячеслав Скриль, за його словами, варто очікувати підвищення й у приватних перевізників щонайменше до ціни комунального транспорту: Після комунального транспорту у Києві здорожчають маршрутки: названо три варіанти ціни

"І це може їх трошки оживити, дозволить збільшити кількість приватних автобусів і відібрати більше пасажирів у комунального транспорту. При цьому собівартість перевезень в комунальному транспорті, після втрати частини пасажирів, стане ще більшою. Спіраль деградації транспорту в Києві зробить ще один виток", — зазначив експерт.

Він додав, що приватні перевізники не можуть собі дозволити просто підняти вартість проїзду та втратити пасажирів. Натомість місто може збільшувати тарифи на проїзд, що руйнує хоч якийсь баланс з приватниками, каже В'ячеслав Скриль.

Скільки зараз коштує поїздка у приватних маршрутках Києва

Станом на липень 2026 року разова поїздка у приватних маршрутках Києва становить 20 гривень. Востаннє ціна піднялась на 5 грн у середині березня цього року.

Проїзд у комунальному транспорті Києва здорожчає з 15 липня — що відомо

Як повідомляє міськрада Києва, з 15 липня разовий проїзд у комунальному транспорті коштуватиме 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки.

Підвищення пояснюють потребою наблизити тарифи до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання інфраструктури, на тлі скорочення пасажиропотоку. Жителі Києва зможуть економити на регулярних поїздках, а також купуючи місячні проїзні. Також є пільги для учнів та студентів.

Раніше "Телеграф" розповідав про три способи, як зекономити на поїздках у Києві.