Подорожание метро в Киеве: что будет с ценами на проезд в маршрутках

Стоимость проезда в киевском коммунальном транспорте не пересматривалась с 2018 года

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С 15 июля стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева (метро и наземный транспорт) составит 30 гривен (сейчас — 8 гривен). Следует ожидать, что частные перевозчики также поднимут цены.

Об этом "Телеграфу" рассказал соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Вячеслав Скрыль, по его словам, стоит ожидать повышения и у частных перевозчиков по меньшей мере до цены коммунального транспорта: После коммунального транспорта в Киеве подорожают маршрутки: названы три варианта цены

"И это может их немного оживить, позволит увеличить количество частных автобусов и отобрать больше пассажиров у коммунального транспорта. При этом себестоимость перевозок в коммунальном транспорте, после потери части пассажиров, станет еще больше. Спираль деградации транспорта в Киеве сделает еще один виток", — отметил эксперт.

Он добавил, что частные перевозчики не могут позволить себе просто поднять стоимость проезда и потерять пассажиров. В то же время город может увеличивать тарифы на проезд, что разрушает хоть какой-то баланс с частниками, говорит Вячеслав Скрыль.

Сколько сейчас стоит поездка в частных маршрутках Киева

По состоянию на июль 2026 года разовая поездка в частных маршрутках Киева составляет 20 гривен. В последний раз цена поднялась на 5 грн в середине марта этого года.

Проезд в коммунальном транспорте Киева подорожает с 15 июля — что известно

Как сообщает горсовет Киева, с 15 июля разовый проезд в коммунальном транспорте будет стоить 30 грн. В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, предусмотрена система скидок на проездные билеты.

Повышение объясняют необходимостью приблизить тарифы к экономически обоснованному уровню и ростом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание инфраструктуры на фоне сокращения пассажиропотока. Жители Киева смогут экономить на регулярных поездках, а также покупая месячные проездные. Также есть льготы для учащихся и студентов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех способах, как сэкономить на поездках в Киеве.