Саакашвілі знайшов неочікувану духовну подружку в ув'язненні: "трохи старша за мене, але..."

Він запросив українку на обід у майбутньому

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Михеїл Саакашвілі — колишній голова Одеської ОДА, радник президента України та третій президент Грузії вже шостий рік перебуває в ув'язненні. Він розповів, що єдине його зайняття у маленькій одиночній камері, — читання, і в нього з'явилася "несподівана духовна подружка, тобто soulmate (споріднена душа, — ред.), в особі Оксани Забужко".

Про це Саакашвілі розповів у Facebook. Оксана Забужко — знана українська письменниця, громадська діячка, поетеса, публіцистка. За словами Саакашвілі, він був особисто знайомий із нею ще у часи свого губернаторства в Одесі.

Проте, пише Саакашвілі, зараз Забужко знову "прийшла" до нього, — у своїх книжках. Він читає її "Після третього дзвінка вхід до зали забороняється", "Як рубали вишневий сад", "Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу", "Музей покинутих секретів", "Notre Dame d’Ukraine" тощо.

"А тут я хочу сказати, що, незважаючи на те, що Оксана Забужко трохи старша за мене, я також себе з нею ідентифікую. Я, як і вона, ріс у родині інтелектуалів на іншому кінці імперії, у Тбілісі. Від мене до Луцька — 3000 кілометрів … Ми з Оксаною росли в радянських стереотипах і намагалися з них вирватися. Це видно з її ранньої творчості в пізні радянські роки, і це мені близьке по духу", — пише Саакашвілі.

Михеїл Саакашвілі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Він додає, що йому є про що говорити із Забужко. Проте зараз можливості немає, бо письменниця "залізла в танк і в неї свій фронт боротьби за Україну по всьому світу". Проте, додає він, коли "Україна буде вільна від російських атак" а Саакашвілі звільнять з в'язниці, він запрошує Забужко на обід.

"І, може, вона теж виявить у мені soulmate", — пише він.

Оксана Забужко — видатна українська письменниця, поетеса, есеїстка, літературознавиця та публіцистка, яка є однією з найвідоміших та найвпливовіших фігур сучасної української літератури та інтелектуального простору. Її книжки перекладені багатьма мовами. Письменниця багато подорожує світом, презентуючи свої твори та виступає з лекціями та зверненнями до європейських інституцій про історичні витоки та контекст російсько-української війни.

Оксана Забужко. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko

Нещодавно Саакашвілі заспівав гімн України у залі суду в Тбілісі

За словами політика, щоб підтримати Україну у її боротьбі з російським агресором, він хотів прийти на розгляд справи у військовій формі ЗСУ, проте йому заборонили. Тоді він вирішив підтримати Україну іншим способом і заспівав гімн.

"Тепер деякі люди запитають мене, чому не гімн Грузії? По-перше, Україна бореться, і я, як гордий громадянин, борюсь тут разом із нею. По-друге, національний гімн "Свобода" я заслужив також у своїй боротьбі і подарував його грузинам, як і державний прапор. Але зараз саме Україна потребує моєї підтримки", — пояснив Саакашвілі.

Чому Саакашвілі у тюрмі

Колишній президент Грузії відбуває покарання за кількома вироками. Його засудили у справах про перевищення повноважень, розтрату державних коштів і незаконний перетин грузинського кордону. Саакашвілі та його захист вважають, що його переслідують за політичними мотивами за вказівкою Кремля, адже влада Грузії є проросійською.

Раніше "Телеграф" розповідав, який шлях пройшов Саакашвілі в українській політиці. Він почав з виступів на Євромайдані у 2013-2014 роках.