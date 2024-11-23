Світло наступного тижня вимикатимуть менше за однієї умови

Експерт з енергетики зробив оптимістичний прогноз

Обмеження електропостачання в Україні продовжиться і наступного тижня, проте вони можуть бути менш інтенсивними. Так, держава може вийти на одну чергу відключень.

Про це розповів директор енергетичних програм Володимир Омельченко, передає "Київ24". За його словами, в окремі дні відключень взагалі може і не бути.

Омельченко акцентує, що наразі зафіксовано значне покращення ситуації зі світлом на Одещині та в Києві. Проте під час російського удару здебільшого постраждали підстанції, які передають електроенергію.

Тобто наразі Україна може виробляти достатню кількість електроенергії разом з імпортом, проте її неможливо доставити та розподілити.

"Наразі енергетики працюють над цим. І якщо наступного тижня не буде нових ударів, Україна може вийти на одну чергу відключень, а у найкращому варіанті — у деякі дні без них", — каже експерт.

Зауважимо, що вже з понеділка, 25 листопада, усю Україну очікує значне похолодання, адже подекуди температура вдень становитиме до +1 градуса. А це також може негативно вплинути на відключення світла, бо за морозів споживання електрики зростає.

Нагадаємо, що названо три сценарії відключення світла в Україні взимку.

Раніше "Телеграф" писав, що експертка озвучила сумний прогноз щодо відключень світла взимку. За її словами, українцям бояться сказати правду.