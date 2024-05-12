Хто і як голосував за Україну на Євробаченні 2024: бали від журі та глядачів

Нашу країну оцінювали по-різному

У Мальме відбувся великий фінал пісенного музичного конкурсу Євробачення 2024, переможцем якого став учасник зі Швейцарії — Nemo з піснею The Code. Тим часом представниці від України — alyona alyona і Jerry Heil посіли третє місце у рейтингу.

Дівчата продемонстрували гідний результат, зворушивши публіку чуттєвою композицією Teresa & Maria, пише "Телеграф". Від членів журі співачки отримали 146 балів, найбільше поставила Чехія та Молдова — по 12 балів. У момент оголошення балів від суддів, alyona alyona і Jerry Heil перебували на п'ятій сходинці. Високі бали поставили Україні й журі Естонії, Франції, Польщі — по 10 балів.

Результати голосування від журі

1 бал – Бельгія, Кіпр, Сербія, Азербайджан, Австралія;

2 бали – Греція, Швейцарія, Ірландія, Нідерланди;

3 бали – Швеція, Ісландія;

4 бали – Німеччина, Норвегія;

5 балів – Грузія, Люксембург;

6 балів – Португалія, Данія, Литва, Австрія;

7 балів – Хорватія;

8 балів – Фінляндія, Ізраїль, Латвія;

10 балів – Естонія, Франція, Польща;

12 балів – Молдова, Чехія.

Глядачі значно краще оцінили виступ alyona alyona і Jerry Heil. Вони поставили українкам 307 балів. Сумарно виконавиці отримали 453 бали та посіли третю сходинку.

Зокрема,12 балів нашим дівчатам віддали глядачі Чехії, Молдови, Польщі, Естонії, Литви, Грузії, Мальти. У 10 балів виступ оцінили глядачі з Данії, Сан-Марино, Латвії, Ізраїлю, Іспанії, Португалії, Італії.

Вісім балів alyona alyona і Jerry Heil отримали від Ірландії, Словенії, Франції, Німеччини, Швеції, Нідерландів, Азербайджану. А от найменше голосів українкам віддали глядачі Вірменії та Греції — всього по 3 бали.

Раніше "Телеграф" писав, як минув грандфінал Євробачення 2024 у Мальме. Було чимало цікавих номерів, сильних композицій та нестандартних костюмів.