Кто и как голосовал за Украину на Евровидении 2024 года: баллы от жюри и зрителей

Нашу страну оценивали по-разному

В Мальме состоялся большой финал песенного музыкального конкурса "Евровидение 2024", победителем которого стал участник из Швейцарии — Nemo с песней The Code. Между тем, представительницы от Украины — alyona alyona и Jerry Heil заняли третье место в рейтинге.

Девушки продемонстрировали достойный результат, тронув публику чувственной композицией Teresa & Maria, пишет "Телеграф". От членов жюри певицы получили 146 баллов, больше всего поставила Чехия и Молдова — по 12 баллов. В момент оглашения баллов от судей, alyona alyona и Jerry Heil находились на пятой строчке. Высокие баллы поставили Украине и жюри Эстонии, Франции, Польши – по 10 баллов.

Результаты голосования от жюри

1 балл – Бельгия, Кипр, Сербия, Азербайджан, Австралия;

2 балла – Греция, Швейцария, Ирландия, Нидерланды;

3 балла – Швеция, Исландия;

4 балла – Германия, Норвегия;

5 баллов – Грузия, Люксембург;

6 баллов – Португалия, Дания, Литва, Австрия;

7 баллов – Хорватия;

8 баллов – Финляндия, Израиль, Латвия;

10 баллов – Эстония, Франция, Польша;

12 баллов – Молдова, Чехия.

Зрители гораздо лучше оценили выступление alyona alyona и Jerry Heil. Они поставили украинкам 307 баллов. Суммарно исполнительницы получили 453 балла и заняли третье место.

В частности, 12 баллов нашим девушкам отдали зрители Чехии, Молдовы, Польши, Эстонии, Литвы, Грузии, Мальты. В 10 баллов выступление оценили зрители из Дании, Сан-Марино, Латвии, Израиля, Испании, Португалии, Италии.

Восемь баллов alyona alyona и Jerry Heil получили от Ирландии, Словении, Франции, Германии, Швеции, Нидерландов, Азербайджана. А вот меньше всего голосов украинкам отдали зрители Армении и Греции – всего по 3 балла.

Ранее "Телеграф" писал, как прошел грандфинал Евровидения 2024 года в Мальме. Было много интересных номеров, сильных композиций и нестандартных костюмов.