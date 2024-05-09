У вишиванці та з довгим волоссям: Катя Осадча показала, як виглядала на початку кар’єри (фото)

Телеведуча показала, як змінилася за майже 20 років на телебаченні

Популярна телеведуча Катя Осадча, котра звернулася до українців перед першим півфіналом Євробачення, вирішила згадати, як виглядала на початку своєї кар’єри. Як виявилося, саме 2005 року стартувала програма "Світське життя", ведучою якої була Катя.

У своїх instagram-сторіс Осадча опублікувала колаж, на якому показала, як виглядала у 2005 році і як виглядає зараз у 2024 році. Як видно, на архівному знімку Катя виглядає зовсім молодою. На ній червона спідниця, коротка вишиванка та ще в неї довге волосся.

Телеведуча згадала, що саме на початку її кар’єри як ведучої програми "Світське життя" було перше Євробачення в Україні. Як відомо, Україна проводила перше Євробачення у 2005 році після перемоги Руслани у 2004 році.

"Атмосфера навколо Євробачення повертає мене у часи, коли я була лише на початку своєї кар’єри. Тому що саме у 2005 році ми стартували зі "Світським життям" і мали можливість дізнатися найцікавіші подробиці з життя гостей першого Євробачення в Україні", — поділилася спогадами Катя Осадча.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Катя Осадча показала фото, зроблені першого дня повномасштабної війни. За словами телезірки, тоді над її дахом пролітали ракети.