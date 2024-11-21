З Днем Гідності та Свободи! Найкращі вітання в листівках та прозі

Це одне із знакових державних свят у новітній історії нашої країни

У листопаді є кілька важливих державних свят, про які слід пам’ятати українцям. Одним із них є День Гідності та Свободи, який щорічно відзначається 21 листопада.

День Гідності та Свободи є знаковим святом, яке символізує прагнення українського народу до свободи, демократії, справедливості та європейських цінностей. Ця дата поєднує події Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року, які стали переломними моментами в історії нашої країни.

Свято нагадує про мужність тих, хто відстоював права та незалежність держави, та перегукується із сьогоднішньою боротьбою за свободу та територіальну цілісність України. В умовах війни цей день набуває особливого значення, підкреслюючи незламну волю та стійкість українського народу.

Щиро вітаємо усіх з Днем Гідності та Свободи! Бажаємо мирного неба над українською землею, родинного добробуту і злагоди, незламної віри у щасливе майбутнє України та впевненості у завтрашньому дні. Нехай Господь береже нашу Батьківщину і кожного з нас!

З нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи щиро вітаємо учасників національно-визвольної боротьби, всіх тих, хто відстояв перемогу Революції Гідності та сьогодні мужньо боронить рідну землю. Нехай буде мирне небо над українською землею, добробут й родинна злагода у ваших домівках, та не згасає віра в щасливе майбутнє Української держави.

Вітаю вас з великим Днем гідності та свободи! Сьогоднішній день – це підтвердження того, що події 2013-2014 років на Майдані змінили наш народ, об’єднали нас в єдиній, соборній і незалежній Україні. Щиро вітаємо учасників національно-визвольної боротьби, всіх тих, хто відстояв перемогу Революції Гідності та сьогодні мужньо боронить рідну землю. Бажаємо миру та злагоди всім українцям, гарної долі, сімейного щастя!

Єдність і свобода роблять нас гідними дітьми нашої країни. Давайте зберігати та оберігати цей скарб! А наша сильна і демократична Україна буде берегти і захищати нас. З Днем Гідності та Свободи!

Україна — це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції — наш Майдан 2004 — го року, який був Святом Свободи, і Революція 2013 — го року, Революція Гідності. Це був дуже важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Слава Україні!

