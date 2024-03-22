Семейное заболевание? Кто, кроме Кейт Миддлтон, из британской королевской семьи болел раком (фото)

Рак преследует британскую королевскую семью

Великобританию потрясла новость об онкологии, которую обнаружили у супруги принца Уильяма – Кейт Миддлтон. Теперь 42-летняя знаменитость находится на раннем этапе лечения и верит в победу над тяжелой болезнью.

Рак преследует британскую королевскую семью. В частности, у Чарльза III сначала обнаружили увеличение простаты, а вскоре диагностировали рак, монарх находится в Сандрингаме по причине того же диагноза.

Монарх Чарльз III. Фото Getty Images

Известно, что Чарльз III отложил публичные обязанности и занялся тщательным лечением. Стоит упомянуть и то, что кое-кто уже успел "похоронить" Чарльза III, распространяя фейковую информацию. В частности 18 марта, в СМИ сообщили о смерти короля Великобритании.

Елизавета II

Елизавета II тоже перенесла тяжелую болезнь. Фото Getty Images

Известно, что в королевской семье многие столкнулись с коварством онкологии. В частности, королева Елизавета II, которая умерла в возрасте 96 лет. Первоначально считалось, что мать Чарльза III умерла от старости. Однако королевский биограф Джайлз Брандрет своей книге "Элизабет: Интимный портрет" писал, что у нее, вероятно, был рак костного мозга.

Георг VI

Георг VI вместе с Елизаветой II. Фото Getty Images

Дед Чарльза III — Георг VI — умер от рака легких в возрасте 56 лет. Монарх был ярым курильщиком, а также пережил немало стрессовых ситуаций во время войны. После его смерти на престол взошла Елизавета ІІ в 25-летнем возрасте.

Эдуард VIII

Эдуард VIII умер от рака гортани. Фото Getty Images

Дядя Елизаветы II, также имевший вредные привычки, умер от рака гортани за день до своего 78-летия.

Ранее Телеграф писал, что Кейт Миддлтон после загадочного исчезновения поймали возле фермерского магазина. Кейт была в компании своего мужа.