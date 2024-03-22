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Семейное заболевание? Кто, кроме Кейт Миддлтон, из британской королевской семьи болел раком (фото)

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Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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У Кейт обнаружили рак Новость обновлена 22 марта 2024, 22:46
У Кейт обнаружили рак. Фото Getty Images

Рак преследует британскую королевскую семью

Великобританию потрясла новость об онкологии, которую обнаружили у супруги принца Уильяма – Кейт Миддлтон. Теперь 42-летняя знаменитость находится на раннем этапе лечения и верит в победу над тяжелой болезнью.

Рак преследует британскую королевскую семью. В частности, у Чарльза III сначала обнаружили увеличение простаты, а вскоре диагностировали рак, монарх находится в Сандрингаме по причине того же диагноза.

Чарльз III
Монарх Чарльз III. Фото Getty Images

Известно, что Чарльз III отложил публичные обязанности и занялся тщательным лечением. Стоит упомянуть и то, что кое-кто уже успел "похоронить" Чарльза III, распространяя фейковую информацию. В частности 18 марта, в СМИ сообщили о смерти короля Великобритании.

Елизавета II

Чарльз III, Елизавета II
Елизавета II тоже перенесла тяжелую болезнь. Фото Getty Images

Известно, что в королевской семье многие столкнулись с коварством онкологии. В частности, королева Елизавета II, которая умерла в возрасте 96 лет. Первоначально считалось, что мать Чарльза III умерла от старости. Однако королевский биограф Джайлз Брандрет своей книге "Элизабет: Интимный портрет" писал, что у нее, вероятно, был рак костного мозга.

Георг VI

Георг VI, Елизавета II
Георг VI вместе с Елизаветой II. Фото Getty Images

Дед Чарльза III — Георг VI — умер от рака легких в возрасте 56 лет. Монарх был ярым курильщиком, а также пережил немало стрессовых ситуаций во время войны. После его смерти на престол взошла Елизавета ІІ в 25-летнем возрасте.

Эдуард VIII

Эдуард VIII
Эдуард VIII умер от рака гортани. Фото Getty Images

Дядя Елизаветы II, также имевший вредные привычки, умер от рака гортани за день до своего 78-летия.

Ранее Телеграф писал, что Кейт Миддлтон после загадочного исчезновения поймали возле фермерского магазина. Кейт была в компании своего мужа.

Теги:
#Кейт Миддлтон #Королева Елизавета #Онкологические болезни #Король Чарльз III