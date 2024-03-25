"Вони поняття не мали": ось чому Кейт Міддлтон не розповіла про рак близькому другу, принцу Гаррі

Брат принца Вільяма дізнався про захворювання невістки лише тоді, коли про це дізнався весь світ

Герцогиня Уельська Кейт Міддлтон, яка розповіла всьому світу про своє лікування від раку, не стала ділитися цим зі своїм близьким приятелем, принцом Гаррі — братом чоловіка Кетрін принца Вільяма. З того моменту, як 42-річна принцеса дізналася про свій діагноз, минуло два місяці.

Гаррі та його скандальна дружина, колишня актриса Меган Маркл, дізналися про стан Кейт лише тоді, коли новина потрапила до заголовків газет по всьому світу, повідомили джерела газеті New York Post.

"Вони поняття не мали і дізналися про цю новину приблизно в той же час, коли про це дізнався вся решта світу. Це свідчить про непоправну шкоду, яку вони завдали", — розповів інсайдер. Лише після цього герцоги Сассекські, які мешкають у Каліфорнії, опублікували коротку заяву зі словами підтримки.

Королівський коментатор Річард Фіцвільям, пише the sun, заявив, що норовливим членам королівської сім’ї не повідомили про діагноз родички, тому що "їм не можна довіряти".

"Між братами існує глибокий розкол — це ми знаємо. Ми також знаємо, що вони, очевидно, не розмовляли вже багато місяців, і причина, звичайно, в тому, що протягом 4 років вони створювали нескінченні проблеми королівській сім’ї, і тому їм не можна довіряти", — сказав Фіцвільям.

Тим часом королівський письменник Філ Дамп’єр розповів, що Гаррі та Меган були у самому низу пріоритетів Вільяма та Кейт. "Сассекським не сказали про це, тому що стосунки між Вільямом і Гаррі знаходяться на найнижчому рівні. Коли Гаррі приїхав відвідати батька (короля Британії Чарльза III) після того, як у нього діагностували рак, Вільям міг би знайти час для зустрічі з ним, якби хотів спробувати примиритися, але він цього не зробив", — сказав Дамп’єр.

Нагадаємо, що першим із монархів підтримав Кейт Міддлтон її свекор, король Великої Британії Чарльз III. 75-річний правитель і сам лікується від онкозахворювання.

Раніше "Телеграф" писав, який тип раку може бути у Кейт Міддлтон. Лікарі озвучили кілька версій.