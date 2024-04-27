Нові костюми та неймовірні декорації: аlyona аlyona і Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення 2024

Співачки повністю змінили образи та концепцію виступу

У шведському місті Мальме відбулася перша репетиція виступів учасників на головній сцені Євробачення. З’явилися перші кадри виступу аlyona аlyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". Представниці України постали у нових костюмах та з красивими декораціями на сцені.

Першими знімками поділилися на сайті Eurovision Song Contest. Співачки повністю змінили свої образи і постали не у чорних нарядах, а у світлих. Дизайнери максимально відтворили у вбраннях сенси незламності й героїзму.

Так, Jerry Heil постала у сукні зі шлейфом пастельного відтінку та з довгим волоссям майже до колін. аlyona аlyona представлятиме Україну на головній сцені у сірому костюмі оверсайз. Вбрання продумані до дрібниць і доповнені обладунками. Виступ матиме багряне забарвлення за рахунок вогняних декорацій.

Нагадаємо, що аlyona аlyona і Jerry Heil виступлять у першій частині першого півфіналу, 7 травня під номером 5. Другий півфінал відбудеться 9 травня, а гранд-фінал — 11. Нещодавно виявилося, що Україна поза трійкою лідерів у рейтингу букмекерів, а тепер alyona alyona та Jerry Heil із конкурсною піснею Teresa & Maria опинилися на п’ятому місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Джамала буде оголошувати бали від України на Євробаченні 2024 у прямому ефірі гранд-фіналу 11 травня. Співачка поділилася, що для неї це дуже велика відповідальність.