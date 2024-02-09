З Днем стоматолога 2025! Красиві листівки та картинки до свята

Щороку 9 лютого стоматологи приймають вітання з професійним святом

Щороку 9 лютого у всьому світі відзначається професійне свято – День стоматолога, значуща подія для зубних лікарів та стоматологів. 2025 року цей день випадає на неділю.

День стоматолога відзначається сьогодні невипадково. 9 лютого мученицьку смерть прийняла Свята Аполлонія Олександрійська, яку вважають покровителькою стоматологів. Будучи глибокою вірянкою, вона зазнала жорстоких тортур, включаючи виривання зубів і загрозу спалення живцем.

Після мук Аполлонія попросила розв'язати їй руки — вона сама кинулась у вогонь. Згодом з'явилася легенда: варто вимовити її ім'я та помолитися, як зубний біль миттєво вщухне.

Стоматологія, як одна з найстаріших медичних галузей, як і раніше, залишається дуже затребуваною професією. Завдяки технічному прогресу щороку вона стає все більш комфортною для пацієнтів та ефективною у лікуванні зубів.

"Телеграф" вітає українських стоматологів, зубних лікарів та всіх тих, хто причетний до цієї професії. Редакція підготувала гарні листівки та картинки, які ви можете надіслати як привітання своїм близьким, колегам, знайомим, через соцмережу чи месенджер.

До слова, до кінця року українці відзначать багато цікавих подій. "Телеграф" раніше публікував календар свят на 2025 рік.