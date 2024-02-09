С Днем стоматолога 2025! Красивые открытки и картинки к празднику
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Ежегодно 9 февраля стоматологи принимают поздравления с профессиональным праздником
Ежегодно 9 февраля во всем мире отмечается профессиональный праздник — День стоматолога, значимое событие для зубных врачей и стоматологов. В 2025 году этот день выпадает на воскресенье.
День стоматолога отмечается сегодня не случайно. 9 февраля мученическую смерть приняла Святая Аполлония Александрийская, которую считают покровительницей стоматологов. Будучи глубоко верующей, она подверглась жестоким пыткам, включая вырывание зубов и угрозу сожжения заживо.
После мучений Аполлония попросила развязать ей руки — она сама бросилась в огонь. Со временем появилась легенда: стоит произнести ее имя и помолиться, как зубная боль мгновенно утихнет.
Стоматология, как одна из старейших медицинских отраслей, по-прежнему остается очень востребованной профессией. Благодаря техническому прогрессу каждый год она становится все более комфортной для пациентов и эффективной в лечении зубов.
"Телеграф" поздравляет украинских стоматологов, зубных врачей и всех тех, кто причастен к этой профессии. Редакция подготовила красивые открытки и картинки, которые вы можете отправить в качестве поздравления своим близким, коллегам, знакомым, через соцсеть или мессенджер.
К слову, до конца года украинцы отметят много интересных событий. "Телеграф" ранее публиковал календарь праздников на 2025 год.