Карають й тих, хто допомагає: на Львівщині жінка може сісти через "шлюб" з ухилянтом

Їй загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі

Покарання за ухилення від мобілізації очікує не тільки самих ухилянтів, а й тим, хто їм у цьому сприяє. Так на Львівщині поліцейські викрили зловмисницю, яка організувала незаконний перетин кордону для свого фіктивного чоловіка.

За свої послуги жінка хотіла отримати 5 тисяч доларів. Про це повідомляє поліція Львівської області.

"Встановлено, що за грошову винагороду у сумі п’ять тисяч доларів США підозрювана, 43-річна мешканка Київської області, інвалід третьої групи, підшукала військовозобов’язаного чоловіка, який мав намір незаконно виїхати за кордон та уклала з ним фіктивний шлюб", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрювана організувала своєму фіктивному чоловіку можливість виїхати за межі держави в умовах воєнного стану як особі, котра супроводжує у закордонній поїздці дружину з інвалідністю. Та вже 17 травня правоохоронці затримали жінку під час одержання коштів у сумі п’ять тисяч доларів США.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав, що прикордонники 20 травня зупинили чоловіка, який намагався переплисти річку Тиса на гумовій камері.