Під час перевірки документів співробітник ТЦК вистрілив у повітря: у Центрі вже пояснили, що сталося(відео)
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Конфлікт закінчився стріляниною
У Запоріжжі вдень 19 жовтня під час перевірки документів виник конфлікт між співробітником центру комплектації та місцевими жителями. У результаті один із людей у формі вистрілив у повітря з особистої зброї.
Відеозапис протистояння був поширений місцевими телеграм-каналами. У Запорізькому ТЦК на інцидент уже відреагували та пообіцяли провести службове розслідування.
Зазначається, що інцидент стався у Комунарському районі міста між співробітниками місцевого РТЦК та чоловіком, який не подав військово-обліковий документ.
"Йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних. Чоловік замість виконання законної вимоги почав нецензурну лайку, принижуючи честь і гідність військовослужбовців, після чого почав кликати перехожих на допомогу", — йдеться у повідомленні.
У центрі комплектації кажуть, що деякі чоловіки з натовпу спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця, після чого той "з метою самооборони" зробив постріл у повітря з особистої небойової зброї.
Як повідомлялося раніше, у Тернопільській області стався скандал зі співробітниками ТЦК, які на позашляховику переслідували та збили велосипедиста.