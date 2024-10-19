Під час перевірки документів співробітник ТЦК вистрілив у повітря: у Центрі вже пояснили, що сталося(відео)

Конфлікт закінчився стріляниною

У Запоріжжі вдень 19 жовтня під час перевірки документів виник конфлікт між співробітником центру комплектації та місцевими жителями. У результаті один із людей у формі вистрілив у повітря з особистої зброї.

Відеозапис протистояння був поширений місцевими телеграм-каналами. У Запорізькому ТЦК на інцидент уже відреагували та пообіцяли провести службове розслідування.

Зазначається, що інцидент стався у Комунарському районі міста між співробітниками місцевого РТЦК та чоловіком, який не подав військово-обліковий документ.

"Йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних. Чоловік замість виконання законної вимоги почав нецензурну лайку, принижуючи честь і гідність військовослужбовців, після чого почав кликати перехожих на допомогу", — йдеться у повідомленні.

У центрі комплектації кажуть, що деякі чоловіки з натовпу спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця, після чого той "з метою самооборони" зробив постріл у повітря з особистої небойової зброї.

Як повідомлялося раніше, у Тернопільській області стався скандал зі співробітниками ТЦК, які на позашляховику переслідували та збили велосипедиста.