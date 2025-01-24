Пара в Одесі дійшла до суду у розбірках, хто має оплачувати операцію дитини

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття та оскарженню в касаційному порядку не підлягає

Апеляційний суд міста Одеси розглянув скаргу громадянина України щодо грошової оплати за операцію з лікування дитини.

Текст ухвали суду опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. За даними матеріалів справи, у березні 2024 року мати звернувся до суду з позовом щодо свого чоловіка та батька спільної з ними дитини. Вона просила суд стягнути з чоловіка додаткові кошти на дитину у розмірі 67 959,50 гривень.

Приморський районний суд Одеси 5 вересня 2024 року задовольнив позов та стягнув ці кошти. Але відповідач не погодився та подав апеляцію, в якій просив скасувати колишнє рішення. Він аргументував це тим, що обраний для операції дитини медичний заклад є дуже дорогим.

Крім того, відповідач заявив, що на його майно та банківські рахунки раніше було накладено арешти. Суд першої інстанції не звернув на це уваги.

Керуючись ст. 374, 376, 382, ​​383, 384 Цивільного процесуального кодексу України, суд ухвалив:

апеляційну заяву чоловіка задовольнити частково;

рішення суду першої інстанції щодо вимог про стягнення додаткових витрат на лікування, скасувати, прийняти нове;

позов дружини до чоловіка задовольнити частково;

компенсувати відповідачу сплачений судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 1707 гривень 25 копійок за рахунок держави у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

відмовити дружині у позові про стягнення додаткових витрат на лікування дитини.

В решті вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Шевченківський районний суд міста Чернівці задовольнив позов громадянина України про зменшення розміру аліментів через травму отриману під час російсько-української війни.