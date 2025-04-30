"Ви мене замахали": на Львівщині чиновники міськради зневажливо поводилися з відвідувачем (відео)

Чиновниця жувала жуйку протягом всієї розмови

У місті Кам’янка-Бузька Львівської області розгорівся скандал після того, як чоловік опублікував у TikTok відео з приймальні міської ради. На записі видно, як працівниця установи відмовляється ввічливо спілкуватися з громадянином, який прийшов записатися на прийом до депутата, і грубо реагує на його запитання.

Відео стало вірусним, зібравши тисячі переглядів і обурених коментарів. Інцидент стався у приміщенні органу місцевого самоврядування, де чоловік звернувся до працівниці з проханням записатися на прийом до депутата міськради Баранчука та голови мандатної комісії.

Водночас він запитав, де можна ознайомитися зі звітами депутатів, відповідно до вимог українського законодавства. Замість фахової допомоги отримав роздратовані репліки, уникання прямих відповідей і зневажливу манеру спілкування. У якийсь момент чиновниця заявила йому: "Мені нема з вами про що говорити".

На відео також зафіксовані відповіді секретаря міськради, що суперечать закону про доступ до публічної інформації. Зокрема, він заявив, що не зобов’язаний інформувати громадянина, де можна переглянути звіти депутатів, і переклад відповідальність на самих обранців. Діалог з працівниками установи супроводжувався зневажливою інтонацією та емоційними виправданнями, включно зі словами "не ставте мені компроматних питань" і "ви мене замахали".

Користувачі TikTok бурхливо відреагували на побачене. "Таке враження, що прийшов до них додому, а не в орган влади", — написав один із коментаторів. Інші закликають до дисциплінарного покарання чиновниці: "Її місце не в держустанові, а в АТБ на касі", "Що вона там пережовує?", "Звільнити негайно". Дехто звернув увагу й на системну проблему ставлення до громадян у місцевих органах влади: "Як їх бісять освічені й активні люди".

Попри юридичні нюанси щодо того, хто саме зобов’язаний вести прийом або надавати інформацію, інцидент свідчить про низький рівень сервісу у комунікації з громадянами. Наразі офіційної реакції Кам’янка-Бузької міської ради на цей випадок не оприлюднено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Львові трагічно загинули двоє підлітків, зірвавшись із 16-го поверху житлового будинку. За попередньою інформацією поліції, хлопець і дівчина трималися за руки, коли впали з балкона сходової клітки.