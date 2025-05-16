Фігуру Пресвятої Богородиці у Львові осквернили жахливими словами (фото)

Поліція поки не коментувала подію

У Львові невідомі осквернили фігуру Пресвятої Богородиці, яка розташована на вулиці Любінській. Статую вкрили численні написи нецензурного характеру.

Про це повідомив співзасновник і співголова всеукраїнського міжнародного міжконфесійного руху "За Християнські цінності" Назар Яременко. Він опублікував фото.

На кадрі помітно, що поруч з фігурою Пресвятої Богородиці стоять два чоловіки і намагаються змити нецензурні слова.

Фото Назар Яременко

Українці відреагували на акт вандалізму. Під дописом Назара Яременка люди написали свою думку.

Наразі поліція Львова офіційно не коментувала інцидент. Інформація про відкриття кримінального провадження чи будь-які деталі розслідування відсутні.

Що відомо про статую Богородиці на Любінській

Ця фігура є однією з численних вуличних святинь Львова, встановлених на пошану Пресвятої Діви Марії. Вона розташована неподалік жвавої транспортної розв'язки на вулиці Любінській і є місцем, де віряни часто зупиняються для молитви. Точна дата встановлення цієї конкретної статуї наразі невідома, проте вона є знаковим елементом міського простору для багатьох львів'ян.

Вулиця Любінська у Львові

Раніше "Телеграф" писав, що на найелітнішому цвинтарі Києва осквернили могилу відомого дисидента та в'язня радянських таборів.