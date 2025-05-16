Фигуру Пресвятой Богородицы во Львове осквернили ужасными словами (фото)

Полиция пока не комментировала происшествие

Во Львове неизвестные осквернили фигуру Пресвятой Богородицы, расположенную на улице Любинской. Статую покрыли многочисленные надписи нецензурного характера.

Об этом сообщил соучредитель и сопредседатель всеукраинского международного межконфессионального движения "За Христианские ценности" Назар Яременко. Он опубликовал фото.

На кадре видно, что рядом с фигурой Пресвятой Богородицы стоят два человека и пытаются смыть нецензурные слова.

Фото Назар Яременко

Украинцы отреагировали на акт вандализма. Под сообщением Назара Яременко люди написали свое мнение.

Полиция Львова официально не комментировала инцидент. Информация об открытии уголовного производства или какие-либо детали расследования отсутствуют.

Что известно о статуи Богородицы на Любинской

Эта фигура является одной из многочисленных уличных святынь Львова, установленных в честь Пресвятой Девы Марии. Она расположена неподалеку оживленной транспортной развязки на улице Любинской и является местом, где верующие часто останавливаются для молитвы. Точная дата установки этой конкретной статуи пока неизвестна, однако она является знаковым элементом городского пространства для многих львовян.

Улица Любинская во Львове

Ранее "Телеграф" писал, что на самом элитном кладбище Киева осквернили могилу известного диссидента и узника советских лагерей.