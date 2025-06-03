У селі на Львівщині у криницях з’явилася гаряча вода: у чому причина аномалії

Подібний випадок уже був два роки тому

В одному із населених пунктів Львівської області у колодязях із невідомої причини нагрілася вода. Температура сягає +42 градусів. Однак цей випадок уже не перший.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що на місце події виїхали відповідні служби.

"У Розвадові – у колодязях одразу гаряча вода, температура сягає 42 градусів. Люди в шоці і не знають, з чим це пов’язано. Усі відповідні служби на місці", – йдеться у публікації.

Примітно, що подібний випадок у шести домогосподарствах того ж села стався у квітні 2023 року. Тоді вода у криницях кипіла, а з-під землі почали прориватися гейзери. У цих дворах виникли ями глибиною до 5 метрів та зникла електрика.

Академік Української нафтогазової академії Михайло Орлюк пояснив причини аномалії в інтерв’ю ТСН. Річ у тім, що Розвадів знаходиться на розломній зоні земної кори, у місцевості, багатій на газові родовища.

"Неподалік розташоване роздольське родовище сірки, яке раніше активно експлуатувалося, що призводило до численних порушень у верхній частині розрізу земної кори та можливого накопичення сірководневого газу", – додав фахівець.

На його думку, газ знайшов собі вихід у результаті якихось тектонічних чи техногенних процесів, а потім потрапив у воду та викликав вирування.

Нагадаємо, наприкінці травня Львів накрила сильна злива, яка призвела до локального підтоплення вулиць міста. Водовідведення у багатьох районах не справлялося з навантаженням, а тротуари та зупинки громадського транспорту вкрилися водою.