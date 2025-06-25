У Львові помітили незвичайного та рідкісного хижака: він розбудив місцевого жителя (відео)

Пернатий "гість", ймовірно, досліджував територію чи шукав місце для гнізда — такі особи все частіше зустрічаються на висотках

Навколишній світ переповнений несподіваними моментами, здатними зробити будь-який день особливим. Так, у Львові помітили сапсана — одного з найшвидших хижих птахів на планеті.

Дане відео опублікували в місцевому Telegram-каналі. Житель міста прокинувся від несподіваного крику над вікном — виявилось, його будинок облюбував сам сокіл, який ще й вважається рідкісним.

Чим відомий сапсан

Сапсан — птах розміром із сіру ворону, з темним сірим оперенням, світлим черевом і характерними "вусами" — темними смугами під очима. В Україні водиться кілька підвидів сапсана: звичайний, кавказький та тундровий. Перші два рідко гніздяться, а тундровий трапляється переважно під час міграцій.

Сокіл сапсан

Цей сокіл славиться як найшвидший птах у світі: під час атаки на здобич він може розвивати швидкість понад 300 км/год, вражаючи жертву надзвичайною силою удару. Полює сапсан переважно на середніх за розміром птахів, таких як голуби, шпаки та качки.

В Україні сапсан гніздиться переважно у Карпатах та Кримських горах, а також зустрічається під час міграцій по всій країні. Через скорочення чисельності в минулому столітті птах занесений до Червоної книги України та охороняється законом. Зараз популяція почала повільно відновлюватися, а в деяких містах сапсани навіть обирають для гніздувань дахи висотних будівель.

Цей несподіваний ранковий візит став нагадуванням про те, наскільки багатий і різноманітний світ природи, який існує зовсім поруч із нами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні рідко, але все ж гніздиться рожевий шпак — один із рідкісних видів шпаків у нашій країні.