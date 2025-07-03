Українці помітили на вулицях міста небезпечного хижака: є загроза не лише для людей (відео)

Від цієї тварини краще триматись подалі

На Волині помітили небезпечну тварину, яка переносить смертельне для людей захворювання. Йдеться про лисицю.

Про це повідомляє місцевий паблік Луцька. Зауважимо, що коли саме було помічено тварину не відомо, однак відео з'явилось у мережі 3 липня.

"Нічого незвичного. Лисичка відпочиває на паркані в районі цукрового заводу. Кажуть, несла в зубах курку", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як лисиця сидить на паркані біля великої будівлі. Зауважимо, що тварина доволі худа, а це характерно для літньої пори. Однак дивує той факт, що дика тварина не просто блукала околицями міста, а була біля заводу.

Така поведінка може вказувати на два фактори: тварина зголодніла і шукала чим поживитись, або її нервова система пошкоджена внаслідок сказу. Зауважимо, що лиси — переносники сказу. Ця вірусна небезпечна хвороба перебігає у них латентно, тобто без симптомів і не викликає загибель так часто, як у інших видів тварин.

Додамо, що сказ — особливо небезпечне смертельне вірусне захворювання. Воно характеризується ураженням нервової системи і закінчується летально. На сказ хворіють тварини та людина, ліків проти цієї хвороби немає. Наразі є лише вакцини, які застосовують для профілактики та лікування.

Переносниками сказу є хворі дикі тварини, у яких перебіг зазвичай безсимптомний. Інфікування відбувається під час укусів, подряпин та контакту інфікованої слини з відкритими ранами.

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