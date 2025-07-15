На дорогах Львова помітили Tesla Cybertruck в ексклюзивному кольорі: скільки така коштує (відео)

У Львові помітили незвичну "Теслу"

На вулицях Львова помітили Tesla Cybertruck у ексклюзивному кольорі. Очевидці зафільмували його на відео, доки машину транспортували на причепі.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про незвичайний автомобіль.

Ексклюзив на вулицях Львова

У соціальних мережах розповсюджуються відео зі Львова, на якому бачив червоний Tesla Cybertruck. Його везли на причепі вулицею Патона. Ексклюзивності автомобілю додає те, що Cybertruck зараз просто неможливо купити його в такому кольорі.

Зараз Кібертраки можна замовити лише у базовому кольорі нержавіючої сталі. У грудні 2023 року Tesla почала пропонувати заводське нанесення плівки різних кольорів для захисту від подряпин, але наприкінці 2024 року остаточно видалила цю послугу зі свого каталогу, зокрема з офіційного сайту. Загалом покупці могли вибрати із 11 варіантів, серед них був і червоний. Тепер отримати бажаний колір "з заводу" не вдасться.

Кольори Tesla Cybertruck

Що таке Tesla Cybertruck

Тесла Кібертрак

Cybertruck – один із найрезонансніших електромобілів останніх років, що випускаються компанією Tesla Ілона Маска. Він має дизайн у стилі кіберпанк (піджанр наукової фантастики, що зображає занепад людської культури на тлі технологічного прогресу в комп’ютерну епоху) і є пікапам. Виробництво автомобіля почалося в липні 2023 року, а в листопаді цього року почалися перші постачання.

Характеристики (залежно від модифікації):

Габарити: Довжина 5683 мм, ширина 2201 мм, висота 1791 мм, колісна база 3807 мм.

Довжина 5683 мм, ширина 2201 мм, висота 1791 мм, колісна база 3807 мм. Привід: задній привод (RWD) або повний привід (AWD).

задній привод (RWD) або повний привід (AWD). Двигуни: Електричні, від 300 до 845 кінських сил.

Електричні, від 300 до 845 кінських сил. Розгін 0-100 км/год: Від ~2.6 до 6.2 секунди.

Від ~2.6 до 6.2 секунди. Максимальна швидкість: від 180 до 209 км/год.

від 180 до 209 км/год. Запас ходу: Від 402 до 705 км (додатковий акумулятор).

Від 402 до 705 км (додатковий акумулятор). Буксирувальна здатність: До 4990 кг.

До 4990 кг. Вантажність: 1.8 тонн.

1.8 тонн. Кліренс: 433 мм у режимі розвантаження.

433 мм у режимі розвантаження. Салон: Вміщує до 6 осіб, два сенсорні екрани (18.5 дюймів — передній, 9.4 дюйма — задній).

Скільки коштує Кібертрак, помічений у Львові

Ціна нового такого автомобіля на офіційному сайті стартує від 62 тисяч доларів і сягає 100 тисяч у максимальній комплектації. На додаток до цього за червону плівку, яку зараз уже не можна замовити на сайті, раніше довелося б доплатити 6 — 6.5 тисяч доларів.

Таким чином вартість машини, яку побачили у Львові, може варіюватися від 68 до 106 тисяч доларів (~2.8 млн. — 4.4 млн. гривень). При купівлі в Україні ціни будуть значно вищими. За модель 2024 року з трьома моторами, наприклад, один із дилерів просить прямо зараз 188 тисяч доларів (~7.8 млн гривень).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки в Україні автомобілів Tesla Cybertruck.