Дубаї ближче, ніж здається: як місце на Львівщині стало родзинкою для туристів

Сьогодні туристи активно фотографуються біля вже легендарного знаку

В Україні теж є свій "Дубай" — правда, дещо інший, ніж той, що в Арабських Еміратах. У селі Дубина на Львівщині встановили креативну табличку "Дубаї", яка вже стала місцевою туристичною родзинкою.

"Телеграф" розповідає про це детальніше. Ця нестандартна ідея з'явилася під час розмови між двома друзями, які вирішили жартома позначити в'їзд до одного з мікрорайонів села.

Табличка виконана в стилі офіційних дорожніх знаків і розміщена неподалік водоспаду Кам'янка в Стрийському районі.

Місцеві жителі швидко оцінили цей гумористичний хід, і тепер туристи активно фотографуються біля знаку "Дубаї", поширюючи кадри в соцмережах.

Українці фотографуються біля знаку "Дубаї"

Українці фотографуються біля знаку "Дубаї"

Українці фотографуються біля знаку "Дубаї"

Українці фотографуються біля знаку "Дубаї"

А на наступному відео чоловік жартує про український "Дубай".

Зараз "Дубаї" в Дубині стали справжнім символом села та приваблюють усе більше мандрівників. Локація внесена до Google-мап, тому знайти її легко — потрібно просто їхати в бік водоспаду Кам'янка, повернути ліворуч після залізничного переїзду, і табличка з написом "Дубаї" одразу впаде в око.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що між Дніпром і Кривим Рогом розташоване село Спокій — настільки "спокійне", що в ньому майже ніхто не живе.