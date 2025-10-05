Один із найсильніших ударів по Львову та області: що відомо про атаку на регіон (відео)

Регіон атакували ракетами та дронами

Львів та область під час масованого російського удару в ніч на 5 жовтня стали однією з головних цілей ворога. Ракети та дрони летіли на регіон роями.

" Телеграф " розповідає про атаку ворога.

Атака на Львів та регіон розпочалася під ранок 5 жовтня. Приблизно о 4-й годині в обласному центрі пролунали гучні вибухи, а мер Андрій Садовий повідомляв про роботу ППО.

Незадовго до цього Садовий писав, що у напрямку міста летить ворожий "Шахед". Крім того, у Повітряних силах поінформували, що ворожі дрони летять на Львів, Житомир, Тернопіль, Умань, Черкаси та Вінницю.

Друга хвиля ударів виявилася ракетно-дроновою. З 6 ранку на місто та область, за даними моніторингових каналів, летіло кілька груп крилатих ракет та безпілотників. Деякі місцеві паблики за годину нарахували десятки вибухів в обласному центрі.

Також повідомлялося про вибухи у районі Стрия (Львівська область).

Для довідки: Львівщина – безперечний регіон-рекордсмен на карті українських підземних газосховищ. Там розташовані одразу чотири ПСГ: Дашавське, Опарське, Угерське та Більче-Волицько-Угерське – найбільше сховище газу не лише України, а й усієї Європи.

На жаль, без наслідків не обійшлося. У мережі вже публікують відео зі Львова та околиць, на яке видно заграву від пожеж. Ймовірно, ця атака стала однією з найсерйозніших на регіон.

За словами голови міста, частина обласного центру залишилася без світла.

"Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі.", — сказав він.

Нагадаємо, що в ніч на 3 жовтня росіяни здійснили наймасовішу атаку на газодобувну інфраструктуру України з початку повномасштабної війни. "Нафтогаз" звітував про значну кількість пошкоджень, частина з яких є критичною. Припав удар на Харківщину та Полтавщину.