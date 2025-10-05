Один із найсильніших ударів по Львову та області: що відомо про атаку на регіон (відео)
Регіон атакували ракетами та дронами
Львів та область під час масованого російського удару в ніч на 5 жовтня стали однією з головних цілей ворога. Ракети та дрони летіли на регіон роями.
" Телеграф " розповідає про атаку ворога.
Атака на Львів та регіон розпочалася під ранок 5 жовтня. Приблизно о 4-й годині в обласному центрі пролунали гучні вибухи, а мер Андрій Садовий повідомляв про роботу ППО.
Незадовго до цього Садовий писав, що у напрямку міста летить ворожий "Шахед". Крім того, у Повітряних силах поінформували, що ворожі дрони летять на Львів, Житомир, Тернопіль, Умань, Черкаси та Вінницю.
Друга хвиля ударів виявилася ракетно-дроновою. З 6 ранку на місто та область, за даними моніторингових каналів, летіло кілька груп крилатих ракет та безпілотників. Деякі місцеві паблики за годину нарахували десятки вибухів в обласному центрі.
Також повідомлялося про вибухи у районі Стрия (Львівська область).
Для довідки: Львівщина – безперечний регіон-рекордсмен на карті українських підземних газосховищ. Там розташовані одразу чотири ПСГ: Дашавське, Опарське, Угерське та Більче-Волицько-Угерське – найбільше сховище газу не лише України, а й усієї Європи.
На жаль, без наслідків не обійшлося. У мережі вже публікують відео зі Львова та околиць, на яке видно заграву від пожеж. Ймовірно, ця атака стала однією з найсерйозніших на регіон.
За словами голови міста, частина обласного центру залишилася без світла.
"Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі.", — сказав він.
Нагадаємо, що в ніч на 3 жовтня росіяни здійснили наймасовішу атаку на газодобувну інфраструктуру України з початку повномасштабної війни. "Нафтогаз" звітував про значну кількість пошкоджень, частина з яких є критичною. Припав удар на Харківщину та Полтавщину.