Майже непомітна на карті: як виглядає найкоротша вулиця Львова

У досить великому місті Львів є неймовірно маленька вулиця, яка має довжину лише 30 метрів. Йдеться про вулицю Біляшівського у Шевченківському районі, і вона вважається найкоротшою у Львові.

У Підзамчі вона з'єднує вулицю Янки Купали з Дашкевичем та Ткацькою.

На Беляшівського розташовуються два двоповерхові будинки початку XX століття, один з них — за № 20, а інший — № 1.

Історія вулиці Біляшівського

1933 року вулиця отримала назву Королівська бокова, з 1934 — частина вулиці Усарської. Під час німецької окупації Львова у 1943-1944 роках називалася Гузаренгассе. У повоєнний час спочатку у липні 1944 року повернуто передвоєнну назву вулиці — Усарська і вже 1946 року її перейменовано на Волочаївську.

1991 року вулиця знову була перейменована, на честь академіка Миколи Беляшівського.

Забудова вулиці Біляшівського – класицизм. На західній частині вулиці — два двоповерхові будинки початку XX століття, один із них, за № 20, приписаний до вулиці Янки Купали, а інший, за № 1, — до вулиці Біляшівського.

Який вигляд має вулиця Біляшівського у Львові. Фото: Вікіпедія

