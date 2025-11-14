Почти незаметна на карте: как выглядит самая коротка улица Львова

Свое теперешнее название улица получила в 1991 году

В довольно большом городе Львов есть невероятно маленькая улица, которая имеет длину всего в 30 метров. Речь идет об улице Беляшевского в Шевченковском районе, и она считается самой короткой во Львове.

В Подзамче она соединяет улицу Янки Купалы с Дашкевича и Ткацкой.

На Беляшевского располагаются два двухэтажных дома начала XX века, один из них — под № 20, а другой — № 1.

История улицы Беляшевского

1933 улица получила название Королевская боковая, с 1934 — часть улицы Усарской. Во время немецкой оккупации Львова, в 1943-1944 годах называлась Гузаренгассе. В послевоенное время сначала в июле 1944 года возвращено предвоенное название улицы — Усарская и уже в 1946 году она переименована в Волочаевскую.

В 1991 году улица вновь была переименована, в честь академика Николая Беляшевского.

Застройка улицы Беляшевского — классицизм. На западной части улицы — два двухэтажных дома начала XX века, один из них, под № 20, приписан к улице Янки Купалы, а другой, под № 1, — к улице Беляшевского.

Как выглядит улица Беляшевского во Львове. Фото: Википедия

